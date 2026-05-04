Gatunos agora atacam radares de velocidade de Porto Alegre 

Problema foi registrado em 14 de abril. Rodrigo Celente / Agencia RBS

Os ladrões, que furtam de tudo em Porto Alegre, estão de olho em outro tipo de mobiliário urbano: os radares de velocidade. A mais recente ocorrência foi registrada na Avenida Saturnino de Brito, no bairro Vila Jardim.

Os cabos de energia da lombada eletrônica foram furtados em 14 de abril. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), já foram contabilizados ao menos cinco casos deste tipo na cidade em 2026.

O controlador de velocidade fica em frente a uma escola de educação infantil e ajuda os alunos a atravessar com segurança a avenida. No trecho, a velocidade permitida é de 40 km/h.