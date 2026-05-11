Definido de onde sairá dinheiro para recuperar aeromóvel do trem ao aeroporto de Porto Alegre

Sistema completou dois anos desligado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Desligado há dois anos, o aeromóvel da Trensurb permanecerá desligado ao longo de 2027. Ainda não há definição de quando as obras serão iniciadas.

No entanto, na semana passada, o governo federal incluiu a recuperação do sistema no Programa de Aceleração do Crescimento — Novo PAC. Isso significa que, agora, a Trensurb já sabe de onde partirão os recursos.

— Vínhamos negociando desde o ano passado e era uma prioridade desta gestão. Recebi a confirmação, no Palácio do Planalto, da secretária executiva da Casa Civil, Francisca Carvalho — destacou o presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

Segundo Garcia, a expectativa é que o recurso seja liberado "o mais breve possível".

São necessários R$ 38 milhões para recuperar os sistemas que ficaram semanas debaixo d'água. Quando o recurso for liberado, as obras deverão durar entre 8 e 12 meses.