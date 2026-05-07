Definida nova empresa que executará parte de obra que reduzirá tempo de deslocamento na Grande Porto Alegre

Há mais de uma década, rodovia sofre com congestionamento e buracos. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Mais um passo foi dado para tirar do papel a duplicação da estrada Caminho do Meio, que liga Porto Alegre a Viamão. A empresa Toniolo Busnello ofereceu a melhor proposta para executar a obra no trecho de Alvorada.

Ela concorreu com outras seis empresas e propôs realizar o serviço ao custo de R$ 44,29 milhões — R$ 4,4 milhões a menos do que o governo do Estado pretendia gastar. Se a documentação apresentada estiver correta e não houver contestações administrativas ou jurídicas, a empresa ficará responsável pela duplicação de 4,3 quilômetros da Avenida Frederico Dihl, entre a Rua Loureiro da Silva e a Avenida Getúlio Vargas.

Além da duplicação, a empresa vencedora irá desenvolver o projeto executivo do trecho. Os serviços serão executados em um prazo de um ano e três meses.

O trecho também contará com sistema de drenagem para a água da chuva, nova iluminação pública, ciclovia, calçada, paradas de ônibus, canteiros centrais e mobiliário urbano.

Primeiro trecho

Em Viamão, as obras devem começar nas próximas semanas. A empresa Aca, do Rio de Janeiro, irá realizar o serviço.

Ela irá duplicar 11,4 quilômetros, do limite com Porto Alegre até a RS-040, e da RS-040 até a Rua Loureiro da Silva. Neste trecho, serão investidos R$ 138,5 milhões em dois anos e três meses.

Segundo a Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a Aca concluiu a definição do traçado final e está analisando o impacto das desapropriações.

Porto Alegre

Quanto ao trecho de duplicação em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves, a secretaria informa que a prefeitura concluiu os estudos e remeteu ao governo do Estado. O anteprojeto foi realizado, mas a prefeitura fez várias solicitações de ajustes.

Ainda não há previsão de quando a empresa será contratada. As obras envolverão 7,3 quilômetros, entre a Avenida Saturnino de Brito e a divisa com o município de Alvorada, com investimento estimado em R$ 78,2 milhões.

Caminho do Meio

O projeto prevê, ao todo, a duplicação de 23 quilômetros entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão. O custo total da obra é projetado em R$ 284,4 milhões.