Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

No meio do caminho
Notícia

Definida nova empresa que executará parte de obra que reduzirá tempo de deslocamento na Grande Porto Alegre

Dos três trechos, o que depende da prefeitura da Capital é o mais atrasado

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