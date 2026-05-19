Condutores estão sendo multados sem perceber em cruzamentos de Porto Alegre e infrações irão aumentar

A instalação de radares nos cruzamentos de Porto Alegre, que estão flagrando quem passa o sinal vermelho, está registrando mais infrações de excesso de velocidade do que por não obedecer ao semáforo.
Condutores têm reclamado que a velocidade de 60 km/h está sendo alterada para 40 km/h. É o caso da Rua Vicente da Fontoura, no cruzamento com a Avenida Protásio Alves.
E, em breve, o mesmo ocorrerá na Avenida da Azenha, quando o caetano da esquina com a Avenida Ipiranga entrar em funcionamento. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alerta que o limite de velocidade não foi alterado. Ou seja, trechos de 40 km/ h não sofreram redução (veja relação abaixo).
Tanto a Vicente da Fontoura quanto a Azenha já não permitiam tráfego acima dessa velocidade. Segundo a EPTC, o reforço na instalação de placas nesses locais busca, inclusive, alertar os condutores.
O limite de 40 km/h ocorre quando a via tem intenso fluxo de pedestres.
Radares de 40 km/h em operação
Vicente da Fontoura , sentido norte/sul, com Protásio Alves;
Bento Gonçalves, sentido centro/bairro, com Princesa Isabel;
Vicente Monteggia, bairro/centro, com Nonoai;
Dr. Campos Velho, oeste/leste, com Cavalhada;
Walmor Paulo Sauter (continuação da Santo Antônio), norte/sul, com Farrapos.
Em fase de implantação
Bento Gonçalves, centro/bairro, com João de Oliveira Remião;
Azenha, centro/bairro, com Ipiranga;
Corredores de ônibus com 30 km/h
Protásio Alves com Vicente da Fontoura;
Cel. Aparício Borges com Oscar Pereira;
Azenha com Ipiranga;
Primeiro balanço
Entre 1º e 31 de março de 2026, 772 infrações foram cometidas na Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protásio Alves e na Avenida Princesa Isabel com a Avenida Bento Gonçalves.
Desse total, 367 multas foram emitidas para quem avançou o sinal, mas 405 excederam o limite de velocidade dos cruzamentos.
Cinco pontos
Atualmente, cinco cruzamentos são monitorados. Além dos dois primeiros, os caetanos já registram infrações na Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio, na Avenida Oscar Pereira com a Avenida Aparício Borges e no cruzamento das avenidas Nonoai e Cavalhada com as avenidas Campos Velho e Vicente Monteggia.
Mais três
Nos próximos dias, mais três cruzamentos serão fiscalizados: o da Ipiranga com a Azenha; o da Baltazar de Oliveira Garcia com a Dante Angelo Pilla e a Manoel Elias; e o da Bento Gonçalves com a João de Oliveira Remião.
Até o fim do primeiro semestre, outros sete pontos serão monitorados na Capital. Dentro do atual contrato, há possibilidade de mais três cruzamentos receberem caetanos.
15 cruzamentos monitorados
- Protásio Alves x Vicente da Fontoura;
- Bento Gonçalves x Princesa Isabel;
- Farrapos x Santo Antônio;
- Aparício Borges x Oscar Pereira;
- Cavalhada x Campos Velho;
- Ipiranga x Azenha;
- Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Angelo Pilla;
- Bento Gonçalves x João de Oliveira Remião;
- Ipiranga x Silva Só;
- Ipiranga x Salvador França;
- Sertório x Souza Reis x Edu Chaves;
- Sertório x Ceará;
- Bento Gonçalves x Antônio de Carvalho;
- Protásio Alves x Ramiro Barcelos;
- Carlos Gomes x Plínio Brasil Milano.