Condutores estão sendo multados sem perceber em cruzamentos de Porto Alegre e infrações irão aumentar

Na Azenha, imagem de março já demonstra a velocidade na região. EPTC / PMPA / Divulgação

A instalação de radares nos cruzamentos de Porto Alegre, que estão flagrando quem passa o sinal vermelho, está registrando mais infrações de excesso de velocidade do que por não obedecer ao semáforo.

Condutores têm reclamado que a velocidade de 60 km/h está sendo alterada para 40 km/h. É o caso da Rua Vicente da Fontoura, no cruzamento com a Avenida Protásio Alves.

E, em breve, o mesmo ocorrerá na Avenida da Azenha, quando o caetano da esquina com a Avenida Ipiranga entrar em funcionamento. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alerta que o limite de velocidade não foi alterado. Ou seja, trechos de 40 km/ h não sofreram redução (veja relação abaixo).

Tanto a Vicente da Fontoura quanto a Azenha já não permitiam tráfego acima dessa velocidade. Segundo a EPTC, o reforço na instalação de placas nesses locais busca, inclusive, alertar os condutores.

O limite de 40 km/h ocorre quando a via tem intenso fluxo de pedestres.

Radares de 40 km/h em operação

Vicente da Fontoura , sentido norte/sul, com Protásio Alves;

Bento Gonçalves, sentido centro/bairro, com Princesa Isabel;

Vicente Monteggia, bairro/centro, com Nonoai;

Dr. Campos Velho, oeste/leste, com Cavalhada;

Walmor Paulo Sauter (continuação da Santo Antônio), norte/sul, com Farrapos.

Em fase de implantação

Bento Gonçalves, centro/bairro, com João de Oliveira Remião;

Azenha, centro/bairro, com Ipiranga;

Corredores de ônibus com 30 km/h

Protásio Alves com Vicente da Fontoura;

Cel. Aparício Borges com Oscar Pereira;

Azenha com Ipiranga;

Primeiro balanço

Entre 1º e 31 de março de 2026, 772 infrações foram cometidas na Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protásio Alves e na Avenida Princesa Isabel com a Avenida Bento Gonçalves.

Desse total, 367 multas foram emitidas para quem avançou o sinal, mas 405 excederam o limite de velocidade dos cruzamentos.

Cinco pontos

Atualmente, cinco cruzamentos são monitorados. Além dos dois primeiros, os caetanos já registram infrações na Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio, na Avenida Oscar Pereira com a Avenida Aparício Borges e no cruzamento das avenidas Nonoai e Cavalhada com as avenidas Campos Velho e Vicente Monteggia.

Mais três

Nos próximos dias, mais três cruzamentos serão fiscalizados: o da Ipiranga com a Azenha; o da Baltazar de Oliveira Garcia com a Dante Angelo Pilla e a Manoel Elias; e o da Bento Gonçalves com a João de Oliveira Remião.

Até o fim do primeiro semestre, outros sete pontos serão monitorados na Capital. Dentro do atual contrato, há possibilidade de mais três cruzamentos receberem caetanos.

15 cruzamentos monitorados

Protásio Alves x Vicente da Fontoura; Bento Gonçalves x Princesa Isabel; Farrapos x Santo Antônio; Aparício Borges x Oscar Pereira; Cavalhada x Campos Velho; Ipiranga x Azenha; Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Angelo Pilla; Bento Gonçalves x João de Oliveira Remião; Ipiranga x Silva Só; Ipiranga x Salvador França; Sertório x Souza Reis x Edu Chaves; Sertório x Ceará; Bento Gonçalves x Antônio de Carvalho; Protásio Alves x Ramiro Barcelos; Carlos Gomes x Plínio Brasil Milano.