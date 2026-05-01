Casarão antigo é demolido na Azenha

Um casarão antigo foi demolido pela prefeitura de Porto Alegre na noite de quarta-feira (29). Ele estava localizado na esquina da Avenida da Azenha com a Avenida Professor Oscar Pereira.

Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, o imóvel abandonado tinha risco de colapso. Ladrões usavam o casarão para queimar fios.

A edificação não era tombada ou inventariada. A demolição ocorreu a partir de uma lei, sancionada em março, que permite que a prefeitura intervenha em imóveis abandonados.

A limpeza do terreno será feita no sábado (2). Os custos da demolição e retirada do entulho serão repassados ao proprietário.

— Fizemos a demolição na quarta-feira à noite por conta do trânsito, pois tivemos que bloquear uma faixa na Azenha e outra na Oscar Pereira. Já a limpeza do material será feita no sábado, causando menos transtorno aos moradores — explica Flores.

A dívida será cobrada junto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O dono não pode vender o terreno antes de quitar os valores em aberto.

O imóvel está abandonado há quase nove anos. Em junho de 2017, um incêndio atingiu um conjunto de quatro lojas do casarão.

Primeira parte

Em dezembro de 2025, a prefeitura já havia feito a demolição de parte do casarão. Na ocasião, havia uma decisão judicial a ser cumprida. A edificação também apresentava riscos à população.