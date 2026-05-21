Brigadiano que diz ter descoberto "farsa" na dragagem do Guaíba é contestado por especialistas

Dragagem de R$ 691 milhões está sendo feita em 22 canais hidroviários do Rio Grande do Sul. Marcos Jatahy / Portos RS

O soldado da Brigada Militar, Jonatan Arruda, usou um jet-ski para fazer vídeos e mostrar que a dragagem que está sendo realizada no Guaíba é uma "farsa". Segundo avaliação dele, que não tem conhecimento em hidrologia, as dragas estão retirando areia do canal de navegação e colocando em outros pontos dentro do próprio lago.

A análise do policial lotado no 9° BPM, que pretende concorrer na próxima eleição como candidato a deputado pelo Partido Liberal (PL), é de que a população está sendo enganada, pois achava que a dragagem anunciada pelo governo do Estado serviria para retirar o material de dentro do Guaíba. Questionado pela coluna sobre como detém essa certeza, diz ter sido subsidiado por biólogos, mas não pode revelar quem são.

— Esta areia vai voltar para o canal de navegação e vão ser torrados R$ 690 milhões. Não vai adiantar de nada para as enchentes que possivelmente vão acontecer — diz o PM em vídeo transmitido em uma rede social.

Segundo ele, o governo do Estado induziu o povo ao erro ao sugerir que a dragagem que está sendo realizada serviria para desassorear o Guaíba. Provocado pela coluna a comprovar essa informação, o policial ainda não mostrou onde leu, viu ou ouviu sobre o assunto.

O servidor também sugere que seria possível atravessar quase todo o Guaíba caminhando sobre as águas, pois não há profundidade no lago. A coluna buscou avaliações de especialistas e todos refutaram as análises do brigadiano.

Um deles é o engenheiro civil Carlos Tucci, contratado pela prefeitura de Porto Alegre para prever os investimentos necessários para proteger a cidade. Segundo Tucci, a dragagem do Guaíba não é uma alternativa viável para conter as cheias do lago em Porto Alegre e outras cidades.

— O efeito deste volume de areia no caso das cheias é insignificante. A retirada somente é razoável para melhorar a navegação de alguns trechos — avalia o especialista.

O vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, Fernando Dornelles, corrobora que a dragagem atual garante a passagem dos navios e nada tem a ver com o combate a novas enchentes.

Sobre o surgimento de bancos de areia no Guaíba, Dornelles informa que esse movimento é natural e surge onde há menos correnteza. Por outro lado, segundo o diretor do IPH, a enchente fez com que "os pontos que já eram profundos ficassem ainda mais profundos"

— Me parece que defender a dragagem (descrita pelo PM) é um oportunismo, pois se aproveitam da inclinação da população a teorias conspiratórias, apresentam argumentos errados, mas que fazem sentido para o leigo e então entram com discurso inflamado — relata Dornelles.

A Portos RS, empresa pública do governo do Estado que administra as hidrovias no Rio Grande do Sul, é a responsável pela dragagem do Guaíba. O diretor de Relações Institucionais, Sandro Boka, pede que as pessoas procurem informações de especialistas antes de repassar vídeos que podem causar pânico na sociedade.

— Estão circulando alguns vídeos na internet, com inverdades, querendo lacração, querendo likes e visualizações. Isso é muito perigoso. Estão comparando dragagem de mineração com dragagem dos canais. São coisas totalmente diferentes, com equipamentos diferentes. Os sedimentos que vamos tirar de nada vão adiantar se tiver uma futura cheia. Ele é irrisório perto do tamanho do Guaíba — informa o diretor.