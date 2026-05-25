Atrasa chegada de novos radares meteorológicos para o RS; cidade do Sul ainda não garantiu o seu

Primeiro radar próprio do governo está em funcionamento em Porto Alegre desde 2024. Jürgen Mayrhofer / Arquivo Secom

O Rio Grande do Sul vai precisar esperar mais tempo para ganhar dois novos radares meteorológicos. Os prazos para chegada dos equipamentos estão passando por ajustes.

A previsão inicial apontava que a cidade de Pelotas, no Sul, receberia seu radar até agosto. O município de Manoel Viana, no Oeste, teria o seu equipamento em dezembro. No entanto, segundo o chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira, os prazos foram revistos.

O radar do sul do Estado deverá chegar agora até o fim do ano. A entrega do equipamento de Manoel Viana será reprogramada para março de 2027.

Boeira informa que as impugnações de empresas que não venceram o contrato acabaram adiando as datas. Já a chegada do radar de Soledade, no Norte, está mantida para julho do ano que vem.

Além disso, o município de Pelotas ainda não garantiu o seu radar. É necessário avaliar se o terreno sugerido na cidade para instalação tem capacidade de suportar a estrutura.

— A tendência é ficar em Pelotas. Coordenadas estão definidas por prioridades. Resta ainda a pendência de análise de solo — explica o coronel.

Se não for possível, o governo deverá avaliar uma nova cidade na região. Esse tipo de mudança de local de instalação já ocorreu antes.

O radar de Porto Alegre, em funcionamento desde setembro de 2024, seria instalado originalmente em Montenegro. No entanto, o morro onde ele seria posicionado não apresentou estabilidade suficiente.