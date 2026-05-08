Após diretora de parque reclamar de investigação sobre barulho em shows, ação do MP torna-se sigilosa

Diretora havia dito que parque perdeu "todos os eventos" Edu De Ferrari / Divulgação

A investigação do Ministério Público sobre o barulho emitido em dias de shows no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho agora é sigilosa. A decisão foi anunciada na terça-feira (5).

Segundo a Promotoria do Meio Ambiente, a decisão ocorreu para "resguardar a intimidade de algumas pessoas", já que havia dados de reclamantes. A investigação foi aberta em setembro de 2023, mas só se tornou reservada duas semanas após a coluna noticiar o incômodo da diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni.

Na ocasião, a diretora relatou que essa investigação tem afastado a realização de shows no local. A falta de interessados, inclusive, teria comprometido a sustentabilidade da concessão, segundo ela.

— Foram tantas exigências, laudos, etc., que perdemos todos os eventos aqui no parque. Os mesmos estão sendo feitos em outros lugares que não exigem nada. Estacionamentos, Jockey e por aí vai. A GAM3 está com sérios problemas de sustentabilidade do negócio — revelou Carla em abril.

Show de pagode

Em agosto de 2023, o barulho excessivo durante um show de pagode motivou a ação do Ministério Público. A promotoria orientou que a administradora do parque apresentasse um plano de mitigação e monitoramento de ruídos.

Um mês depois, o parque ganhou um plano de controle de ruídos. A GAM3 Parks contratou uma empresa que começou a monitorar os sons durante os shows. Em caso de descumprimento das regras, os eventos com emissão de som seriam suspensos.

Sem novas atrações

No ano passado, a diretora já havia frustrado as expectativas ao revelar que a roda-gigante prevista para o parque, investimento não obrigatório, anunciado pela concessionária, dificilmente sairá do papel.

— Se vocês soubessem a dificuldade que foi comercializar os poucos metros quadrados. Não foi fácil. A gente não pode edificar sem saber quem vai administrar — disse Carla, na ocasião, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Outras atrações previstas para o parque, como as vilas temáticas alemã e italiana, assim como o Parque Terra dos Dinossauros, enfrentam a mesma dificuldade. Até a realização do Rodeio de Porto Alegre, não tem ocorrido porque a prefeitura não tem solicitado o espaço.

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