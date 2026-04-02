Viaduto que estava abandonado na Região Metropolitana será inaugurado em julho

Após anos de espera, um viaduto que estava abandonado na Região Metropolitana de Porto Alegre está quase pronto para ser inaugurado. Localizada próxima ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a obra ficará pronta em julho.

Segundo a prefeitura, a estrutura de concreto do viaduto já foi concluída, restando agora o asfaltamento. Também é necessário fazer a conexão do elevado com a Avenida Celina Chaves Kroeff, onde ele está localizado. A sinalização viária e a implantação da iluminação pública são outros trabalhos que precisam ocorrer.

Se o prazo for cumprido, os frequentadores da Expointer ganharão uma nova opção de acesso ao parque. O elevado vai permitir um acesso ágil entre a Rodovia do Parque, Avenida Celina Chaves Kroeff e o Parque de Exposições Assis Brasil.

Os serviços estão sendo executados há um ano pela empresa Porto Beton. A empresa receberá R$ 8 milhões, que serão pagos a partir de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado.

Vai e vem

A obra era de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que não a concluiu por falta de dinheiro. Em 2019, a Rodovia do Parque foi repassada para a Motiva ViaSul - antiga CCR ViaSul, mas o término da construção do viaduto não foi incluído no contrato assinado com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

Em junho de 2022, a prefeitura de Esteio obteve a doação dos projetos do viaduto com o Dnit. Seis meses depois, o governo do Estado se uniu ao projeto.

Além de viabilizar a entrada pelo portão 10 do Parque de Exposições Assis Brasil, o viaduto também irá garantir acesso rápido ao Condomínio Industrial Carlos Helfensteller. Hoje, quem ingressa em direção a Esteio pela Rodovia do Parque chega à cidade por uma via alternativa, que passa pela Avenida Cezar Antonio Bettanin, aumentando o trajeto.

Histórico

Em 2013, quando a Rodovia do Parque foi inaugurada, algumas obras não ficaram prontas a tempo. Uma delas foi exatamente esta, em Esteio.