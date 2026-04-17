Vai começar demolição de casarão centenário da BM, que dará lugar a edifício resiliente

Os trabalhos para demolição do casarão histórico do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM), no bairro Praia de Belas, vão começar. O contrato com a construtora Porto Beton, de Nova Santa Rita, já foi assinado.

Caberá à empresa realizar o projeto básico e o projeto executivo e executar as obras necessárias. Além da demolição do atual prédio, um novo edifício de três andares será construído.

O prédio do 1ºBPM — também conhecido como Batalhão de Ferro — fica entre a Rua Dezessete de Junho e as avenidas Ipiranga e Praia de Belas. Segundo a corporação, nenhuma parte da construção de 1920 é tombada.

Mesmo assim, a fachada do casarão, instalado na Rua Dezessete de Junho, será preservada e revitalizada. Junto a esse acesso, será construído um museu com fotos, livros, estátuas e objetos para manter a história do 1º Batalhão da BM.

O contrato tem duração de um ano e três meses. Os serviços serão executados ao custo de R$ 37,94 milhões.

A demolição da atual estrutura e a construção de uma nova foram necessárias por causa dos alagamentos. Ainda antes da enchente de 2024, o imóvel já sofria com inundações na região.

Quando a demolição iniciar, o 1ºBPM vai mudar temporariamente de endereço. A corporação ficará sediada provisoriamente junto ao Centro de Treinamento da Procergs, no bairro Tristeza.

Quem passa pela Avenida Ipiranga vê que parte do telhado do casarão está caindo. O prédio foi doado ao Estado em 1932, quando passou por uma grande reforma. Desde então, nas mãos da Brigada Militar, passou por dois incêndios e pelas enchentes de 1941 e 2024.