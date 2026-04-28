Se prefeitura esperar por Exército, obra para proteger aeroporto de Porto Alegre deverá atrasar

A principal obra que a prefeitura de Porto Alegre precisa realizar antes da chegada do El Niño pode não começar na data prevista. Pela previsão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), as intervenções precisam começar em julho para estarem em funcionamento a partir de setembro.

Até junho, o projeto executivo da obra será concluído. Essa é a última etapa antes de os trabalhos serem iniciados.

Consultado na última sexta-feira (24), o Comando Militar do Sul (CMS) informou que precisará realizar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). Esse levantamento tem prazo de execução entre 30 e 45 dias.

Ou seja, num cenário otimista, somente a partir da segunda quinzena de julho o Exército terá condições de dizer se poderá ou não realizar o serviço. Se quiser esperar pelo CMS, e se a resposta for negativa, a prefeitura não teria tempo hábil para contratar uma empresa a tempo que esta realize o serviço e entregar no prazo estipulado.

Pôlderes

A obra emergencial custará R$ 30 milhões e prevê a construção de um novo dique, com cem metros de comprimento, na região da freeway. Os pôlderes 7 e 8 são áreas mais baixas, que servem para armazenar água da chuva. No entanto, se o volume for grande, pode ocasionar novo alagamento no aeroporto.