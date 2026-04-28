Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Prazos apertados
Notícia

Se prefeitura esperar por Exército, obra para proteger aeroporto de Porto Alegre deverá atrasar

Decisão terá de ser tomada pelo prefeito Sebastião Melo, já que adiamento não pode ser atribuído às Forças Armadas.

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