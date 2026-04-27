Reaberto há nove meses, teatro de Porto Alegre não recebeu reparos em telhado após a enchente de 2024

Palco do Teatro renascença foi atingido por goteiras. Dani Cezar / Arquivo pessoal

As portas do Teatro Renascença voltaram a ser fechadas por causa da chuva. Goteiras atingiram o palco principal do Centro Municipal de Cultura (CMC) Lupicínio Rodrigues na sexta-feira (24).

Houve o entupimento das calhas do teatro. Uma empresa contratada pela prefeitura para fazer reparos como esses foi acionada.

A expectativa é que o CMC possa ser reaberto em uma semana. No entanto, se o problema for mais grave, o CMC poderá ficar mais tempo fechado.

A coluna apurou que ao menos três casos de goteiras no teatro ocorreram desde 2023 (veja abaixo). Apesar da frequência com que o problema atinge o CMC, a última reforma realizada no local não previu reparos no telhado.

Na última reforma, foram investidos R$ 3,6 milhões em melhorias no palco, na plateia, na parte elétrica, nos camarins e nos sistemas de som e iluminação, além de adaptações de acessibilidade. Segundo a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso, o telhado não foi incluído porque era necessário fazer reparos mais imediatos.

— Na enchente, precisamos tomar decisões rápidas e urgentes. Tínhamos um teto de R$ 3 milhões e precisávamos recuperar a biblioteca e o Atelier livre, que foram devastados. Trocamos os assentos e a parte elétrica. Por incrível que pareça, o teto não foi comprometido com a enchente de 2024 — explica Liliana.

A reforma completa do telhado do CMC vai custar R$ 15 milhões e não há previsão de quando este serviço será realizado. Quando a revitalização ocorrer, a secretária acredita que o imóvel precisará ser fechado novamente.

— Nós temos poucos teatros na cidade. A gente vem fazendo um paliativo — destaca a secretária.

Sobre o mofo que surgiu nos camarins, Liliana ressalta que ainda não há prazo para que este problema seja combatido.

Outros casos

Em março de 2023, a chuva causou goteiras, que ocasionaram falta de luz. Durante a evacuação do prédio, funcionários do CMC usavam rodo no saguão para retirada de tanta água que se acumulou no imóvel.