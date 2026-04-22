Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Proposta
Notícia

Projeto propõe instalar temporizador em radares que multam quem passa sinal vermelho em Porto Alegre

Para a EPTC, há dúvida sobre a efetividade do equipamento

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