Projeto propõe instalar temporizador em radares que multam quem passa sinal vermelho em Porto Alegre

Cidades como Passo Fundo contam com o equipamento. Jean Pimentel / Grupo RBS

Um projeto de lei que prevê que as sinaleiras de Porto Alegre ganhem temporizadores está tramitando na Câmara de Vereadores desde sexta-feira (17). A ideia da proposta é que eles sejam instalados nos cruzamentos onde os caetanos multam quem passa sinal vermelho.

A medida busca dar mais transparência e previsibilidade a motoristas e pedestres, permitindo saber exatamente o tempo restante para a troca do sinal. A proposta é do vereador Vitorino Baseggio, ex-secretário municipal de Serviços Urbanos.

O projeto cita que os equipamentos ajudam a reduzir decisões de última hora, evitando que veículos fiquem trancados nos cruzamentos e contribuam para uma fiscalização mais justa, diminuindo o risco de autuações indevidas. A iniciativa também pretende aumentar a segurança e melhorar a fluidez no trânsito da cidade.

Ainda não há informação sobre o parecer de comissões da Câmara. Também não há uma previsão de quando a proposta será votada em plenário.

O projeto não impõe a instalação, mas prevê que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realize um estudo técnico para avaliar a viabilidade técnica, operacional e orçamentária antes de qualquer implementação. No momento, não há previsão de aquisição deste tipo de equipamento na Capital.

Passo Fundo, Cachoeirinha e Viamão são algumas das cidades que contam com temporizadores em sinaleiras. Em Porto Alegre, só há esses equipamentos para a travessia de pedestres.