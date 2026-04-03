Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Acidente aéreo
Notícia

Primeiras informações apontam motivo da queda de avião em Capão da Canoa

Piloto desperdiçou pista que tinha disponível sem levar em conta peso da aeronave

Jocimar Farina

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