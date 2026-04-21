Prefeitura anunciará obra emergencial contra enchente para proteger região do aeroporto de Porto Alegre

Enchente de 2024 expôs falhas que ainda não foram sanadas. Camila Hermes / Agencia RBS

Quase dois anos depois da enchente e com a chegada de um novo El Niño, que trará mais chuvas para o segundo semestre no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre anunciará, em breve, uma obra emergencial para proteger a região do aeroporto Salgado Filho e da zona norte da cidade. A intenção é que a intervenção possa começar o mais rápido possível e seja executada até agosto ou setembro.

O investimento está estimado em torno de R$ 30 milhões e os custos devem ser divididos entre a prefeitura e o governo do Estado. O assunto foi tratado nesta segunda-feira (20), entre o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite.

O projeto definitivo para a região vem sendo discutido com o governo federal e, por causa da complexidade, deve demorar ainda alguns anos para ser executado. Para evitar que a zona norte da cidade permaneça desassistida, a prefeitura pensou em uma obra emergencial, que tem contado com o apoio do governo gaúcho.

A solução envolve o escalonamento das intervenções. Ou seja, o que for feito agora será integrado ao projeto definitivo.

Ele consiste em construir um dique para os pôlderes 7 e 8, ao lado da freeway, para ampliar a proteção de toda a Zona Norte e da área do Aeroporto Salgado Filho. Um reservatório para armazenamento da água será construído ao lado.

Além disso, bombas flutuantes serão instaladas na região e poderão ser acionadas para jogar água para dentro deste reservatório. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e o Ministério Público Estadual também têm acompanhado as discussões.

O tema vem sendo discutido desde a enchente. Em janeiro de 2026, o prefeito e o governador já tratavam do assunto e chegaram a realizar vistoria nos sistemas de proteção da cidade.

A prefeitura ficou de apresentar os projetos para que a obra possa ser realizada o quanto antes. Além disso, caberá ao município trazer uma avaliação sobre como essa intervenção irá impactar a Região Metropolitana.

— O que está se discutindo agora é um plano de contingência, para setembro e outubro, que é fechar parte desse sistema para que não entre água, porque entrando água por ali pode ir para boa parte da cidade, porque aquilo está aberto dependendo da cota que for — disse, recentemente, o consultor contratado pelo município, o engenheiro Carlos Tucci, em entrevista ao Gaúcha Atualidade.