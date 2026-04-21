Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Antes do El Niño
Notícia

Prefeitura anunciará obra emergencial contra enchente para proteger região do aeroporto de Porto Alegre

Serviço deve ocorrer nos próximos meses e custará aproximadamente R$ 30 milhões 

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS