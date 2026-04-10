Porto Alegre ganha nova plataforma para consulta de licenças ambientais 

Site permite consultar licenças emitidas no mesmo dia. Alejandro Sanchez/Smamus / Divulgação

Interessados em consultar licenças ambientais emitidas pela prefeitura de Porto Alegre têm à disposição uma nova plataforma. O site (consulte aqui) permite que qualquer cidadão acompanhe os processos do seu interesse.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o sistema reúne documentos emitidos desde maio de 2013 e organiza o conteúdo para facilitar a navegação. As buscas podem ser feitas por diferentes critérios, como nome do empreendimento, tipo de licença, logradouro, CNPJ ou CPF, número do processo SEI ou da licença.

— A iniciativa amplia a transparência e simplifica o acesso às informações públicas, organizando os dados de forma clara, acessível e compreensível, o que permite ao cidadão acompanhar de perto os processos administrativos — afirma o secretário da Smamus, Germano Bremm.

O novo endereço eletrônico substitui uma plataforma que estava obsoleta e que apresentava menos opções. O site atual permite consultar licenças emitidas no mesmo dia.