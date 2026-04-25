Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Com consentimento
Notícia

Por que um pedaço da ponte da Ramiro "desapareceu"

Estrutura foi retirada recentemente da travessia interditada

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS