Por que um pedaço da ponte da Ramiro "desapareceu"

Quem passa pela Avenida Ipiranga deve ter notado que um pedaço da ponte da Ramiro Barcelos "sumiu". Uma parte do guarda-corpo foi retirada.

Para evitar acidentes com pedestres que passam pela região, tapumes foram colocados no local. A estrutura retirada fica em uma das cabeceiras da ponte e pode ser percebida por quem passa no sentido bairro-Centro pela Avenida Ipiranga.

Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, a remoção foi feita com o consentimento da prefeitura. O guarda-corpo retirado foi reinstalado na ponte da Rua Barão do Amazonas, que está passando por revitalização e que tinha uma estrutura danificada.

— Reaproveitamos a pedra para poder manter o padrão das pontes da Ipiranga. Conseguir pedras desse porte, na mesma cor das outras, é difícil — revela Flores.

Ainda de acordo com o secretário, o guarda-corpo da ponte da Barão do Amazonas usa um material cimentício, que é uma pedra misturada com cimento. Já a travessia da Ramiro tem pedras naturais, um material mais durável e bonito.

A ponte da Ramiro está bloqueada para obras desde outubro de 2024. A estrutura será totalmente demolida e dará lugar a uma nova travessia.

Até junho, uma empresa será escolhida para executar o serviço. As obras começarão no segundo semestre e deverão custar em torno de R$ 7 milhões.

Os trabalhos devem ser ealizados em seis meses. Dessa forma, a ponte deverá ser liberada para uso entre o fim de dezembro e o começo de 2027, se não houver atraso.

Demora

Inicialmente, a ponte foi bloqueada para obras de reforma, pelas quais as demais travessias instaladas na Avenida Ipiranga estão passando. Os trabalhos deveriam durar até fevereiro do ano passado.

No entanto, o desastre climático de 2024 agravou a situação da ponte. Os novos danos na estrutura foram identificados quando a reforma da travessia foi iniciada.

Duas vigas são irrecuperáveis e outras duas já estão comprometidas. Outras seis não apresentam sinais aparentes de danos. No entanto, os técnicos da secretaria não conseguem estimar por quanto tempo mais elas resistirão.