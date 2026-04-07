Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Três está bom
Notícia

Pedido feito por moradores não será atendido em consulta sobre novo pedágio em rodovias federais no RS

Agência reguladora informa que foco atual é outro

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS