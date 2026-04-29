Obra de R$ 43 milhões vai reduzir pela metade tempo de deslocamento em cidade da Grande Porto Alegre

A partir desta quarta-feira (29), 5,4 quilômetros da Avenida Presidente Getúlio Vargas passam a receber obras em Alvorada. Os trabalhos serão executados ao longo de 12 meses.

A obra envolve a troca de todo o pavimento, reformulação de canteiro central e de calçadas, instalação de novas paradas de ônibus e de sinaleiras inteligentes. A via serviu como grande opção de deslocamento ao longo da enchente de 2024, além de ser a principal avenida do município da Grande Porto Alegre.

Após a revitalização, a prefeitura estima que o tempo de deslocamento gasto pelos veículos cairá pela metade. Atualmente, são necessários 15 minutos para percorrer a avenida nestes cinco quilômetros.

— A Getúlio Vargas é a principal artéria da cidade, responsável por conectar grande parte dos bairros, comércio, serviços e milhares de pessoas todos os dias. Melhorar essa via é melhorar a cidade — destaca o prefeito Douglas Martello.

Ainda segundo a prefeitura, as sinaleiras inteligentes terão equipamento de contagem de veículos e permitirão que o tráfego seja liberado automaticamente sempre que houver necessidade de maior fluidez em um cruzamento.

A obra foi dividida em três lotes. O primeiro, entra as paradas 43 e 48, os serviços serão executados pela empresa Pedracon. O segundo trecho terá obras entre as paradas 48 e 56. As intervenções serão realizadas pela construtora Schefeer. O último lote terá obras entre as paradas 56 e 63 e a responsabilidade será da empresa RioSul.