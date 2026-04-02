Obra de R$ 288 milhões que governo gaúcho precisa entregar antes do prazo no Vale do Taquari ainda não começou

Projeção de como será a nova ponte. Governo do RS / Reprodução

A construção de uma nova ponte para o Vale do Taquari vai demorar mais tempo para ser iniciada. Apesar do adiamento, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que a obra está dentro do prazo.

A previsão inicial era de que as obras começassem em março. Agora, a data estimada é maio.

O contrato foi assinado em dezembro. Estacas-teste já foram cravadas no futuro traçado da ponte. O projeto básico e o executivo ainda precisam ser aprovados para que a obra possa ser iniciada.

A travessia será erguida entre a RS-129 e a RS-130 e vai ligar os municípios de Cruzeiro do Sul e Estrela. O contrato tem prazo de execução de um ano e meio.

O consórcio Novo Vale - composto pelas empresas Cidade, Traçado e Sultepa - é o responsável pela obra. O grupo ofereceu executar o serviço ao custo de R$ 288,57 milhões.

Para não perder recursos da construção, o grupo precisará antecipar o prazo de término em um mês, para maio de 2027. Isso porque a dívida pública com a União voltará a ser paga daqui a 18 meses e este dinheiro será redirecionado.