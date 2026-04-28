Novo radar que multa quem passa sinal vermelho em Porto Alegre deixa poste no caminho de veículos

Enquanto nova obra não ocorre, cone sinaliza a estrutura. Tales Pozzebon / Arquivo Pessoal

Quem passa no cruzamento da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia com a Avenida Dante Angelo Pilla, na zona norte de Porto Alegre, se depara com um poste no caminho de veículos. A instalação foi feita recentemente pela empresa que opera os radares que multam quem desobedece o sinal vermelho.

Para chamar a atenção dos motoristas, cones foram posicionados provisoriamente no entorno do poste. O objetivo é evitar que algum veículo colida na estrutura.

O equipamento não pode ser posicionado na calçada porque há um quiosque de venda de lanches no local.

A EPTC tem conhecimento da instalação. Segundo a empresa de trânsito da Capital, já havia previsão do posicionamento do poste. Em breve, a calçada será ampliada no local.

Dessa forma, as faixas de rolamento serão redesenhadas. Também vai ocorrer o alargamento do canteiro central da Baltazar de Oliveira Garcia, no sentido Centro-bairro, na esquina da Dante Ângelo Pilla.

No entanto, segundo a EPTC, a ampliação da calçada deveria ter ocorrido antes da colocação do poste.

Até o fim do primeiro semestre, o equipamento estará em funcionamento no cruzamento.