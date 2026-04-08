Normalizada emissão de passaportes no RS

Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

Após mais de 15 dias de silêncio por parte da superintendência da Polícia Federal de Brasília, o Ministério da Justiça confirmou que a emissão e retirada de passaportes foram normalizadas no Rio Grande do Sul. Em março, agendamentos não estavam ocorrendo na Capital e nas unidades do interior do Estado.

Apenas casos urgentes eram atendidos. O motivo foi uma paralisação nacional da Associação dos Delegados da Polícia Federal.

"O sistema de agendamento está funcionando normalmente. Não há nenhum movimento de paralisação ativo", informou a assessoria do ministro Wellington César Lima e Silva.

Recentemente, o agendamento de solicitação ou renovação de passaporte enfrentou alta demanda. De acordo com a superintendência no Rio Grande do Sul, a procura havia crescido por causa do período de férias.

Até o momento, não há informação se a alta demanda continua. Em períodos normais, a espera pela entrega da documentação leva alguns dias. Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na Capital.

Para iniciar o processo no Brasil, o cidadão deve acessar o site gov.br, preencher o formulário e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU). Atualmente, a taxa comum aplicada à primeira via ou renovação do passaporte custa R$ 257,25.