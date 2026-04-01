Helicóptero do governo gaúcho que ninguém queria é vendido para piloto de São Paulo 

Quem passou pela freeway na noite de terça-feira (31), ou na BR-101 catarinense nesta quarta-feira (1), foi surpreendido por um carregamento nada usual: um helicóptero sendo levado por um caminhão plataforma. Ele era de propriedade do governo do Estado e foi vendido em um leilão.

Adquirida em 1998, ao custo de R$ 4,1 milhões, a aeronave foi adquirida por R$ 395 mil, 84% mais barata do que o avaliado em 2019, quando valia R$ 2,6 milhões.

Essa foi a quinta tentativa de venda. O piloto Douglas Pellegrini, de 64 anos, arrematou a aeronave, que está sendo levada para São Paulo.

A coluna entrou em contato com o aviador, mas não obteve resposta sobre o que ele pretende fazer com o helicóptero. Segundo especialistas, a maior probabilidade é que o interesse esteja nas peças da aeronave, já que o custo de manutenção é muito alto.

O modelo estava à venda desde 2016 e ficou alagado na enchente de 2024. Além de ter transportado governadores por 20 anos, a aeronave era usada pela Brigada Militar.

Por ter se tornado caro — com um contrato de manutenção de R$ 750 mil por ano — e por não servir mais à corporação, o helicóptero foi negociado. Segundo o Batalhão de Aviação da Brigada Militar, a aeronave não é mais fabricada, o que dificultava a localização de peças para sua manutenção.

Outro helicóptero

Em outro leilão, o governo gaúcho conseguiu vender, em 2025, outro helicóptero, modelo MD500, fabricado em 1989. O comprador o arrematou por R$ 320 mil.