Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Bloco 1
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Governo do RS reduz pórticos e tarifas em nova proposta de pedágios e desidrata construção de futura rodovia

Plano foi apresentado a empresários e ainda pode sofrer alterações

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