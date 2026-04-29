Governo do RS reduz pórticos e tarifas em nova proposta de pedágios e desidrata construção de futura rodovia

Vitor Rosa / Divulgação

O governo gaúcho confirmou, nesta terça-feira (28), mudanças que ocorrerão no bloco de rodovias estaduais que ganharão novos pedágios na Região Metropolitana e na Serra. O plano foi apresentado a empresários, representantes de entidades.

Algumas mudanças já eram do conhecimento, como a saída da RS-040 e da RS-466 da concessão. A RS-118 deixará a concessão depois que for finalizada a duplicação entre Gravataí e Viamão.

As principais novidades são a diminuição no número de pórticos de free flow. Em vez de 23, agora serão 17, sendo que três deles estão previstos para a RS-010, a nova rodovia prevista entre Porto Alegre e Sapiranga.

Também haverá redução de tarifa (veja abaixo). Na RS-115, em Três Coroas, o valor diminui de R$ 3,92 para R$ 3,54. Na RS-239, em Novo Hamburgo, a tarifa será de R$ 2,63 em vez de R$ 3,11. Em Taquara, cairá de R$ 2,08 para R$ 1,84.

Na RS-020, em Igrejinha, o pedágio cairá de R$ 4,79 para R$ 3,16. Em compensação, em Taquara, subirá de R$ 4,26 para R$ 5,14.

Também ocorrerá ajuste de pórticos na RS-239. Entre Rolante e Novo Hamburgo serão cinco em vez dos seis anteriores.

RS-010

Um ponto que preocupou os empresários foi a retirada da obrigação de construção da RS-010. O vencedor do leilão terá de realizar os projetos da nova rodovia em até quatro anos. Somente a partir do quinto ano da concessão é que se abordaria a possibilidade de a obra sair do papel.

Avaliação

Segundo o governador Eduardo Leite, o projeto do bloco 1 ainda poderá sofrer alterações. O edital só deverá ser divulgado em julho.

— Reduzimos duplicações, mas é importante mencionar que tem muitas terceiras pistas, tem muita implantação de acostamentos, tem viadutos. Tudo isso vai garantir um nível de serviço nessas rodovias muito melhor do que aquele que a gente tem hoje. Teremos tarifa adequada, mas com um volume de serviço e de obras adequado também — informou Leite.

Novos valores

RS-115

Três Coroas = de R$ 3,92 para R$ 3,54

RS-239

Novo Hamburgo = de R$ 3,11 para R$ 2,63

Araricá = de R$ 3,28 para R$ 2,41

Parobé = de 3,44 para R$ 3,01

Taquara = de R$ 2,08 para R$ 1,84

Campo Bom = de R$ 2,93 para R$ 2,84

RS-020