Governo do RS reduz pórticos e tarifas em nova proposta de pedágios e desidrata construção de futura rodovia

O governo gaúcho confirmou, nesta terça-feira (28), mudanças que ocorrerão no bloco de rodovias estaduais que ganharão novos pedágios na Região Metropolitana e na Serra. O plano foi apresentado a empresários, representantes de entidades.
Algumas mudanças já eram do conhecimento, como a saída da RS-040 e da RS-466 da concessão. A RS-118 deixará a concessão depois que for finalizada a duplicação entre Gravataí e Viamão.
As principais novidades são a diminuição no número de pórticos de free flow. Em vez de 23, agora serão 17, sendo que três deles estão previstos para a RS-010, a nova rodovia prevista entre Porto Alegre e Sapiranga.
Também haverá redução de tarifa (veja abaixo). Na RS-115, em Três Coroas, o valor diminui de R$ 3,92 para R$ 3,54. Na RS-239, em Novo Hamburgo, a tarifa será de R$ 2,63 em vez de R$ 3,11. Em Taquara, cairá de R$ 2,08 para R$ 1,84.
Na RS-020, em Igrejinha, o pedágio cairá de R$ 4,79 para R$ 3,16. Em compensação, em Taquara, subirá de R$ 4,26 para R$ 5,14.
Também ocorrerá ajuste de pórticos na RS-239. Entre Rolante e Novo Hamburgo serão cinco em vez dos seis anteriores.
RS-010
Um ponto que preocupou os empresários foi a retirada da obrigação de construção da RS-010. O vencedor do leilão terá de realizar os projetos da nova rodovia em até quatro anos. Somente a partir do quinto ano da concessão é que se abordaria a possibilidade de a obra sair do papel.
Avaliação
Segundo o governador Eduardo Leite, o projeto do bloco 1 ainda poderá sofrer alterações. O edital só deverá ser divulgado em julho.
— Reduzimos duplicações, mas é importante mencionar que tem muitas terceiras pistas, tem muita implantação de acostamentos, tem viadutos. Tudo isso vai garantir um nível de serviço nessas rodovias muito melhor do que aquele que a gente tem hoje. Teremos tarifa adequada, mas com um volume de serviço e de obras adequado também — informou Leite.
Novos valores
RS-115
- Três Coroas = de R$ 3,92 para R$ 3,54
RS-239
- Novo Hamburgo = de R$ 3,11 para R$ 2,63
- Araricá = de R$ 3,28 para R$ 2,41
- Parobé = de 3,44 para R$ 3,01
- Taquara = de R$ 2,08 para R$ 1,84
- Campo Bom = de R$ 2,93 para R$ 2,84
RS-020
- Gravataí = de R$ 4,26 para R$ 3,91
- Taquara = de R$ 4,27 para R$ 5,14
- Igrejinha = de R$ 4,79 para R$ 3,16
- São Francisco de Paula = de R$ 6,98 para R$ 3,89