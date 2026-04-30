Funcionários de limpeza se surpreendem com o que entupiu bueiro em Canoas

A limpeza de um bueiro no centro de Canoas chamou a atenção de uma equipe de limpeza da Metrosul, empresa parceira da Corsan. De dentro de uma tubulação de esgoto da Rua XV de Janeiro foram retiraram 200 quilos de lixo.

O serviço foi executado na segunda-feira (27) porque o descarte inadequado causou extravasamento na rede. O grande volume de uma única rede impacta, mas o que impressionou funcionários foi o fato de que dentro do bueiro havia um cone de trânsito e um pneu.

Também havia pedaços de madeira, centenas de sacos plásticos e garrafas. O volume recolhido encheu três caminhões de 8m³, capacidade suficiente para encher 24 piscinas de mil litros cada.

As limpezas preventivas periódicas, com equipamentos específicos e caminhões de hidrojateamento, já não têm sido efetivas por causa do grande volume de descarte irregular. Dessa forma, as ações precisam ocorrer de forma mais rotineira.

— Essa é a realidade que encontramos em diversos bairros, não só de Canoas, mas também em outras cidades da região. Estamos tendo que limpar com muito mais frequência o mesmo ponto, sempre retirando grandes volumes — explica o coordenador de serviços da Metrosul, Lucas Viana Melo.

Tubulações entupidas facilitam alagamentos. Estes alagamentos costumam causar danos aos próprios moradores.