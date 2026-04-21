Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Sérios problemas
Notícia

"Foram tantas exigências que perdemos todos eventos", diz diretora de parque de Porto Alegre que sofre ação do MP

Responsável pelo local tem gasto com inspeções que não estariam sendo exigidas em outros locais

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