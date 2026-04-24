Estádio do RS ganha autorização da Justiça para se tornar autódromo de pista oval

Estádio chegou a ser palco da abertura do Gauchão de 2007. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma audiência na Justiça, nesta quinta-feira (23), selou o futuro de um estádio do Rio Grande do Sul que está abandonado há 19 anos. O encontro foi coordenado pela juíza Milene Koering Gessinger, da 3ª Vara Cível de Tramandaí.

A magistrada concordou que a prefeitura de Cidreira pode dar continuidade à concessão do Estádio Municipal de Cidreira, mais conhecido como Sessinzão. Antes da ocupação do imóvel, porém, o Ministério Público Estadual terá até 90 dias para avaliar os laudos técnicos da reforma e se há outras exigências para garantir a segurança dos frequentadores do estádio.

Em 2010, o imóvel foi interditado pelo Judiciário, em razão de problemas estruturais que colocavam a vida das pessoas em risco. A proibição de uso se estende até hoje e atrapalha os planos da prefeitura, que quer repassar o estádio para que a Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) transforme o local em um autódromo de pista oval.

O edital de concessão será lançado assim que houver a análise do MP. O contrato deverá ter 30 anos de duração, com possibilidade de renovação.

— A reunião foi bastante produtiva. Ficou claro que tanto o Município como o Ministério Público têm total interesse em dar a maior celeridade possível para que o estádio possa ser recuperado e novamente reutilizado. É um patrimônio importante do Litoral Norte e se espera que possa novamente ter condições seguras para a realização de eventos. Isso certamente trará grandes avanços ao turismo e à economia local — destaca o promotor Fernando Mello Müller.

Em novembro, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que destina o imóvel para a iniciativa privada. A lei foi sancionada pela prefeitura.

Apesar do interesse da FGA, a concessão permitirá que qualquer empresa apresente interesse em transformar o estádio em um autódromo. Um cálculo preliminar apontou a necessidade de investimento de R$ 50 milhões.

— Embora tenha a carta de interesse da FGA, conforme lei tem que ser aberta, obviamente que o objeto da concessão é o automobilismo, mas por se tratar de uma concessão pública qualquer empresa que tiver interesse pode participar, sinceramente eu acredito que não haverá outra — informa o o secretário municipal de Administração, Gilmar da Costa Silva.

Se a FGA for confirmada como a vencedora da concessão, a entidade passará a buscar os investidores. Algumas conversas já ocorreram, mas a efetivação da parceria depende da assinatura do contrato.

Com a transformação do estádio em autódromo, o Sessinzão poderá receber provas como a Nascar Brasil. Há a possibilidade de construção de uma pista de kart no centro do estádio.

Sessinzão

O estádio foi inaugurado em 1996. Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, o espaço ficou sem receber jogos oficiais ou eventos de grande porte regulares.

Em 2006, a prefeitura iniciou obras de revitalização no Sessinzão para receber jogos no ano seguinte. O estádio foi palco da abertura do Gauchão de 2007.

Após o campeonato, com a falta de interesse da dupla Gre-Nal em jogar no local e com dificuldades para promover eventos, o Sessinzão voltou a ficar abandonado e passou a ser alvo de depredações.