Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Agora vai?
Notícia

Empresas do RS e do Paraná se unem para concluir nova ponte do Guaíba, inaugurada em 2020

Obra já tem data para começar e terminar

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