Empresa de ônibus do RS cria programa que devolve crédito aos passageiros

Mais de 60 mil passageiros estão aptos a usar a novidade. Ouro e Prata / Divulgação

Uma empresa de ônibus gaúcha criou um programa que devolve crédito aos passageiros. O programa de cashback da Viação Ouro e Prata transforma parte do valor pago nas passagens em saldo acumulado.

Desde segunda-feira (6), quem compra passagem pelo site ou pelo aplicativo da empresa ganha 3% de volta. Esse crédito poderá ser utilizado como desconto na compra de futuras passagens.

O saldo poderá ser utilizado em resgates, permitindo o pagamento de até 20% do valor de novas passagens. Mais de 60 mil passageiros que já têm cadastro na empresa estão aptos a usar a novidade.

— A estratégia busca não apenas aumentar a taxa de recompra e retenção de clientes, mas também atrair novos públicos, oferecendo uma proposta de valor mais clara e competitiva — avalia a gerente de marketing da Ouro e Prata, Thais Menegat Cansan.

A devolução não vale se o cliente optar por comprar a passagem nos guichês de atendimento da estação rodoviária. Também não é possível resgatar o dinheiro para outra finalidade.

O cashback é calculado sobre o valor líquido da tarifa, já descontados cupons e outros benefícios. O crédito é liberado após a realização da viagem.

O valor deve ser usado em até 90 dias, contados a partir da data da viagem. O programa é exclusivo para pessoas maiores de 18 anos.

A iniciativa substitui o antigo Programa Fidelidade, que permitia aos clientes acumularem pontos a cada compra de passagens, posteriormente trocados por novas viagens. Quem já participava do Programa Fidelidade terá o saldo de pontos acumulados convertido automaticamente em cashback.

— O cashback é um modelo mais direto, que facilita o entendimento do benefício e entrega valor imediato ao passageiro — finaliza Thais.