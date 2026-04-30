Duplicação da BR-386 vai ter uma pausa de três anos 

Trecho da BR-386, ao lado do Rio Taquari, foi um dos mais afetados na enchente. Divulgação / Motiva ViaSul

A duplicação da BR-386 enfrentará um hiato de aproximadamente três anos. A obra irá parar em janeiro de 2027 e será retomada em março de 2030. A informação foi confirmada com exclusividade pela Motiva ViaSul para a coluna.

Segundo a concessionária, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) já concordou com a postergação. O adiamento irá ocorrer para que a concessionária possa deixar os projetos de duplicação mais resilientes a enchentes.

A decisão impacta diretamente o quarto trecho da duplicação: 54,9 quilômetros, entre Marques de Souza e Fontoura Xavier, o mais afetado pelos eventos climáticos de 2024. A obra é considerada de difícil execução, pois envolve região de serra e pista com muitas curvas.

Pelo projeto original, as obras neste trecho deveriam ser realizadas entre 2026 e 2028. Na projeção atualizada, a execução dos serviços ocorrerá entre 2030 e 2033.

Já com relação à duplicação de 34,6 quilômetros, entre Carazinho e Tio Hugo, a obra está programada para ocorrer entre 2036 e 2037. Na previsão inicial, os trabalhos seriam realizados entre 2029 e 2030.

O trecho entre Tabaí e Canoas também passará por melhorias. A data desta intervenção não foi alterada. Irá ocorrer a partir de 2031.

Neste período em que a duplicação ficará suspensa, além de executar novos projetos, a ViaSul se prepara para recuperar o pavimento já existente da BR-386 a partir de 2027.

— Vai mudar a característica da obra. As intervenções vão ocorrer na rodovia existente, que passará a receber a reestruturação que necessita — informa o gerente executivo de engenharia da ViaSul, Ramon Becker.

Obras atuais

A duplicação em andamento não será afetada. Dois trechos estão em obras.

Entre Fontoura Xavier e Soledade, a duplicação está 92% finalizada. A intenção da ViaSul é que, em junho, 23 dos 25,6 quilômetros sejam liberados para uso. O trecho restante, no perímetro urbano de Soledade, deve estar concluído até julho.

Já entre Tio Hugo e Soledade, metade do trabalho já foi realizada. A previsão é que a obra seja entregue até o final do ano.

Na região de Nova Santa Rita, dois viadutos estão sendo construídos. A estrutura do quilômetro 435 deve ser entregue ao tráfego no primeiro semestre. Já o que está erguido no quilômetro 434 ficará pronto até dezembro.

Obras prontas

A duplicação de 20,3 quilômetros entre Marques de Souza e Lajeado foi finalizada em fevereiro de 2026. A rodovia ganhou faixas adicionais, vias laterais, pontes e passarelas, entre outras melhorias.