Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Mudança de planos
Notícia

Duplicação da BR-386 vai ter uma pausa de três anos 

Concessionária informa que obras continuarão sendo realizadas na rodovia

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS