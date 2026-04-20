Divulgado primeiro balanço de multas por radares que flagram quem passa sinal vermelho

Desobedecer à sinaleira não foi a maior infração Gustavo Roth / EPTC / Divulgação

Nesta segunda-feira (20), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apresentou o primeiro balanço das multas registradas pelos Detectores de Avanço de Sinal (DAS) — também conhecidos como caetanos. As infrações ocorreram no período de 1º a 31 de março de 2026.

Os equipamentos em funcionamento estão instalados em dois cruzamentos: na Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protásio Alves e na Avenida Princesa Isabel com a Avenida Bento Gonçalves. No período analisado, 772 infrações foram cometidas nos dois pontos.

Isso significa que 0,04% dos condutores foram imprudentes, já que 1,92 milhão de veículos passaram pelos dois trechos. Um dado curioso é que, do total de infrações, 367 ocorreram por avanço do sinal, mas 405 excederam o limite de velocidade dos cruzamentos.

— Os números mostram que Porto Alegre tem uma população atenta e que, na sua grande maioria, respeita as regras e a sinalização do trânsito, o que é fundamental para a segurança de todos. Além disso, evidenciam a importância do uso da tecnologia no monitoramento das vias, tornando a fiscalização mais eficiente e contribuindo diretamente para a redução do número de vítimas no trânsito — destaca Bisch Neto.

Infrações registradas

Avenida Protásio Alves: 280 infrações (179 por avanço de sinal e 101 por excesso de velocidade);

Rua Vicente da Fontoura: 218 infrações (16 por avanço de sinal e 202 por excesso de velocidade);

Avenida Princesa Isabel: 174 infrações (157 por avanço de sinal e 17 por excesso de velocidade);

Avenida Bento Gonçalves - a partir de 26 de março: 100 infrações (15 por avanço de sinal e 85 por excesso de velocidade).

Madrugada

Neste período, entre 23h e 4h59, 2.315 veículos passaram pelos dois cruzamentos quando o sinal estava vermelho. No entanto, eles seguiram as orientações da EPTC e não foram autuados. Os condutores mantiveram velocidade de até 30 km/h.

Multa cancelada

Além disso, 11 veículos não foram autuados por terem comprovadamente dado passagem a ambulâncias e veículos de emergência, conforme previsto na legislação. A EPTC reforça aos condutores da Capital que o avanço do sinal para dar passagem a a eles é tolerado.

O Código de Trânsito Brasileiro dá respaldo legal ao motorista que abre caminho para dar passagem a esses veículos, mesmo que, para isso, seja necessário avançar o semáforo no vermelho. Nessa situação, o condutor não será autuado, desde que os veículos estejam em serviço de urgência e devidamente identificados com alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

Segundo dados do Programa Vida no Trânsito, em 2025, o avanço do sinal vermelho foi o principal fator de risco identificado nas mortes no trânsito em Porto Alegre.

Novos cruzamentos