Definida a data para que novos radares multem quem avançar o sinal vermelho em Porto Alegre

Após algumas semanas de expectativa, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bateu o martelo e marcou a data para que três novos caetanos — ou os Detectores de Avanço de Sinal (DAS) — entrem em operação. Diferentemente dos dois primeiros, não haverá período experimental.

Dessa forma, a partir de 27 de abril, quem passar o sinal vermelho ou abusar de velocidade em mais três cruzamentos da cidade será multado.

Segundo a EPTC, os controladores já estão em fase de testes. Eles estão localizados nas vias a seguir:

Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio

na Avenida Oscar Pereira com a Avenida Aparício Borges

e na junção das avenidas Nonoai e Cavalhada com as avenidas Campos Velho e Vicente Monteggia.

A sinalização já está 100% implantada e vistoriada. Os equipamentos ainda passam por uma fase final de ajustes na transmissão de dados.

— Além de reforçar a conscientização sobre o respeito às normas de circulação e incentivar uma mudança cultural voltada à segurança no trânsito, esses equipamentos qualificam o monitoramento e a análise dos dados de mobilidade, gerando subsídios técnicos que apoiam a gestão da cidade — afirma o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Ao todo, 15 pontos da cidade ganharão os equipamentos ao longo dos próximos meses. Eles já estão sendo implantados aos poucos. Ainda no primeiro semestre, todos eles estarão em funcionamento.

Os dois primeiros

Porto Alegre já tem dois cruzamentos fiscalizados. Um dos pontos fica na Avenida Protásio Alves com a Rua Vicente da Fontoura. O segundo é na Avenida Bento Gonçalves com a Avenida Princesa Isabel.

Primeiro balanço

Em breve, a EPTC irá divulgar os dados dos primeiros 30 dias de multas dos caetanos. Ainda no período de testes, em fevereiro, centenas de condutores já tinham sido flagrados cruzando o sinal vermelho. Além de multar quem desobedece ao semáforo, os equipamentos também registram quem abusa da velocidade.

Madrugada

As infrações estão ocorrendo inclusive durante a madrugada, se os condutores não seguirem as orientações da EPTC. Só será permitido cruzar o sinal vermelho entre 23h e 4h59 se as regras a seguir forem respeitadas:

O condutor deverá reduzir a velocidade a fim de zelar pela segurança de veículos e pedestres que passam pelo cruzamento;

A prioridade de passagem será do veículo que estiver com sinal verde ou amarelo;

Caso exista sinaleira de pedestre e ela estiver verde, a prioridade para atravessar o semáforo será de quem estiver a pé;

Os veículos que passarem pelo sinal vermelho não podem trafegar a mais de 30 km/h no cruzamento;

A medição da velocidade será feita naqueles pontos em que os radares, também chamados de caetanos, estiverem em funcionamento.

A multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.

O contrato dos caetanos tem duração de dois anos e meio. Pelo período, a empresa irá receber R$ 14,38 milhões.

Primeiros 15 cruzamentos monitorados