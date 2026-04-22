Com novos investidores, vencedor da concessão do Cais Mauá propõe data para assinar contrato

Duda Fortes / Agencia RBS

A concessão do Cais Mauá, que parecia encaminhar-se para mais um revés, ganhou novos elementos. O consórcio Pulsa RS informou ao governo do Estado que está pronto para assinar o contrato.

A comunicação foi feita na segunda-feira (20). O grupo, inclusive, propõe que o vínculo seja assinado ainda no mês de maio.

Segundo o arquiteto Sérgio Stein, porta-voz do consórcio, todas as exigências previstas no edital estão prontas para serem cumpridas. O Pulsa RS precisa desembolsar em torno de R$ 11 milhões imediatamente após a assinatura do contrato.

Estes valores serão pagos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi responsável pelos estudos da concessão, e à B3 — a bolsa de valores brasileira. Outros R$ 5 milhões precisarão ser pagos em breve. A empresa de propósito específico também já foi constituída.

Em março, o grupo pediu adiamento da assinatura do contrato por 90 dias, ação prevista no edital. O motivo anunciado era a necessidade de "reanálise da viabilidade financeira e operacional do projeto, considerando fatos recentes que impactam o cenário do empreendimento, especialmente os desdobramentos relacionados à extensão do prazo contratual do Cais Embarcadero".

— Já conseguimos nos reorganizar. Estamos trabalhando para devolver esse espaço para o público. Queremos que o cais borbulhe de gente — projeta Stein.

O governo confirma que recebeu a documentação na segunda-feira e está avaliando. Caso não aceite, a licitação será cancelada, já que o grupo de empresas foi o único que participou do leilão.

Percalços

Três meses após a realização do leilão, a enchente mudou o cenário da concessão. O conjunto de investidores do consórcio desistiu da parceria.

Um novo investidor foi buscado e passou a ser o responsável financeiro. No entanto, com a prorrogação do contrato com o Embarcadero, no final do ano passado, o segundo parceiro também se retirou do projeto.

Stein garante que essa empresa já foi substituída. Entre os novos investidores estão um grupo internacional de mobilidade e uma empresa de energia renovável.

Outros parceiros seguem mantidos. A Opus Entretenimento será responsável pela parte de eventos do cais. A Aegea, que comprou a Corsan, é outra empresa que está associada ao Pulsa RS.

Embarcadero

Recentemente, o grupo por trás do projeto Embarcadero apresentou uma proposta para fazer parte da parceria com o Pulsa RS. Nela, o Embarcadero ficaria responsável pela parte gastronômica do novo projeto.

O consórcio vencedor do leilão informa que aceitou a sugestão apresentada. Procurado, o Embarcadero confirma que fez o contato, mas que está aguardando primeiro a decisão do governo sobre a prorrogação do contrato para avaliar as parcerias possíveis.

Muro

Para garantir a chegada de novos investidores, o Pulsa RS pretende antecipar a obra de proteção dos armazéns. Essa estrutura é fundamental para evitar alagamentos no cais com a elevação do Guaíba. A derrubada do muro da Mauá só poderá ocorrer depois que a nova estrutura for validada pelo governo do Estado.

30 anos

O contrato tem prazo de 30 anos, mas poderá ser ampliado. O grupo vencedor tem o compromisso de investir R$ 210 milhões para recuperar a região, com os valores podendo chegar a R$ 353 milhões com serviços de manutenção.

À medida que as obras forem entregues, o governo doará três terrenos da área das docas para o consórcio. Esses espaços poderão ser usados para empreendimentos residenciais ou corporativos e ficarão com investidores privados após as três décadas.

Os armazéns