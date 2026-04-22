Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Expectativa
Notícia

Com novos investidores, vencedor da concessão do Cais Mauá propõe data para assinar contrato

Consórcio pediu prorrogação de prazos e governo ainda não se manifestou

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS