Bronca de vice-governador em evento no Palácio Piratini causa desconforto; assista

Na última segunda-feira (30), o governo do Estado fez uma atualização sobre os projetos envolvendo concessões. O evento, que durou pouco mais de 1h30min, foi conduzido pelo governador Eduardo Leite.

Mas foi durante a participação de quase três minutos do vice-governador, já ao final da cerimônia, que houve uma inquietação entre os participantes. Gabriel Souza chamou a atenção ao reclamar da apresentação que era projetada no Salão Negrinho do Pastoreio.

Depois da atualização feita pelo secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, sobre a revitalização do Centro Administrativo do Estado e reforma em escolas, foram anunciados outros projetos que estão "em estruturação". Souza foi chamado a falar, pois um deles é de sua responsabilidade direta: a concessão do transporte metropolitano.

— Na verdade, eu até me surpreendo por estar aqui neste slide "em estruturação", pois já foi feita consulta pública da bilhetagem eletrônica, já deve ter data para lançar o edital e também a própria licitação das linhas de transporte metropolitano já foi feita consulta pública. Está bem mais avançado do que tantos outros aqui que estavam nos slides anteriores, mas me oportuniza, ao menos, falar sobre o assunto. Acho que foi essa a intenção, mas está bem mais avançado do que apenas em estruturação — reclamou Souza.

O evento ocorreu menos de um dia após Leite ser informado de que não poderá concorrer à presidência por seu partido (PSD). No entanto, o governador não se mostrou desconfortável durante a cerimônia. Com a bronca que deu, Souza acabou chamando mais a atenção durante o evento.

Diga-se de passagem, o vice-governador tinha razão no que disse. Mas a forma como se expressou gerou burburinho e foi comentada entre os aliados do governo. A coluna entrou em contato com Souza para saber o que o motivou a fazer a reclamação.

— Nada demais. Só chamei a atenção porque o projeto é muito importante e acho que teve algum atrapalhamento da equipe da Serg (Secretaria Estadual da Reconstrução) que montou a apresentação, dado o amplo número de PPPs que lançamos. São mais de R$ 20 bilhões em investimentos, então acontece de algum projeto não ter tido o destaque condizente. Vamos fazer o leilão da bilhetagem eletrônica e dos contratos de concessão ainda nesse ano. Bilhetagem primeiro, concessão depois. Esse ultimo está no TCE (Tribunal de Contas do Estado). Serão milhares de pessoas beneficiadas e a própria Serg faz a execução do projeto, sob minha coordenação — comentou Souza.

A coluna também procurou o secretário estadual da Reconstrução. No entanto, Pedro Capeluppi preferiu não comentar as declarações do vice-governador.

Concessões