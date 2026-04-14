Avião que pousaria em Caxias do Sul tem pane e precisa desviar para Porto Alegre

Piloto realizou quatro voltas no entorno do aeroporto de Caxias do Sul Flightradar / Reprodução

No final da tarde de segunda-feira (13), um voo da Gol apresentou uma pane e precisou suspender o pouso que faria no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. O Boeing 737-700 havia partido de Congonhas com destino à Serra.

O piloto indicou à torre de controle que apresentava problemas. Após realizar quatro voltas no entorno do aeroporto de Caxias do Sul, o comandante identificou falha no acionamento dos flaps.

Este dispositivo é uma superfície móvel localizada na parte traseira das asas do avião. Sem os flaps, o avião não consegue diminuir a velocidade e precisa de uma pista maior para conseguir pousar.

Dessa forma, o piloto optou por deslocar-se até Porto Alegre. A pista do Hugo Cantergiani tem 1.670 metros. Já o Salgado Filho tem 3.200 metros.

— Os flaps permitem que a aeronave aproxime-se com uma velocidade mais baixa, diminuindo consequentemente o comprimento de pista necessário para o pouso — explica o especialista em segurança de voo e examinador de pilotos, Fabio Borille.

O avião transportava 112 pessoas. Também havia bateria de lítio a bordo, uma carga que é considerada perigosa.

Em Porto Alegre, o comandante avisou à torre de controle a necessidade de utilizar toda a pista para pouso. Viaturas dos bombeiros se posicionaram nas pistas auxiliares caso houvesse necessidade de apoio aos passageiros e tripulantes.

A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.

A velocidade da aeronave no momento do pouso foi de 329 km/h. Em condições normais de vento, e com o auxílio dos flaps, o pouso costuma ocorrer com velocidade de aproximadamente 240 km/h.