Após perder restaurante em queda de avião, proprietário é furtado em Capão da Canoa

Menos de um dia depois de um avião monomotor ter caído sobre um restaurante, em Capão da Canoa — acidente que matou quatro pessoas que estavam na aeronave — o proprietário do estabelecimento se deparou com furtos ocorridos no que sobrou do seu negócio. Segundo Douglas Roos, foram levados um forno micro-ondas, panelas, coifas de alumínio e até algumas peças do avião.

O furto foi identificado na manhã de domingo (5). Alertado por vizinhos, Roos foi ao local e comprovou o sumiço dos bens que não tinham sido destruídos.

— É muito triste ver as pessoas se aproveitando de um momento tão difícil para furtar o pouquíssimo que sobrou. Tivemos que enfrentar a chuva para tentar organizar algumas coisas nos escombros e hoje devemos, com a ajuda da prefeitura, fazer a limpeza do local — desabafa o proprietário do restaurante.

Na manhã desta segunda-feira (6), Roos irá fazer o registro de ocorrência policial. A prefeitura de Capão da Canoa havia reforçado a vigilância na região a fim de impedir furtos. Mesmo assim, não foi possível evitar.

— A gente reforçou a vigilância no local do acidente exatamente para tentar inibir o máximo possível. Infelizmente, existem pessoas de má índole, mau-caráter, que não estão nem aí — relata o secretário municipal da Segurança, Fabrício Zambra.

Restaurante vazio