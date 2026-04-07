Antigos galpões da Avenida Ipiranga começarão a ser demolidos em Porto Alegre

Parte da antiga sede da CEEE, na Avenida Ipiranga, começará a ser demolida. O serviço ocorrerá nos próximos dias, segundo o chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira.

A empresa Sial já iniciou a instalação do canteiro de obras e aguarda autorização por parte da prefeitura. O terreno é de propriedade da Defesa Civil Estadual e vai se tornar um centro de prevenção contra desastres no Rio Grande do Sul.

Cinco galpões com estruturas de metal virão abaixo. Eles vão dar lugar a novas instalações, como um heliponto.

O Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Cegird) receberá investimento de R$ 70,3 milhões. O prédio administrativo da CEEE será adaptado e um novo imóvel será construído à frente.

O novo QG da Defesa Civil será um ponto estratégico para a atuação integrada de diversos órgãos na operação e resposta em situações de crise. A inspiração vem de Santa Catarina e do Espírito Santo, que construíram sedes como essa.

No local, haverá um centro de operações, salas de monitoramento de radares, gabinete para situações de crise, centro de ensino, auditório, entre outros. A obra deve ser finalizada em março de 2027.

A antiga sede da CEEE serviu como gabinete de crise do governo gaúcho durante a enchente de maio de 2024. Também serviu como ponto central de recebimento de doações. O imóvel, no bairro Jardim Carvalho, foi incorporado ao patrimônio do Estado quando a concessionária de energia foi vendida à Equatorial.

Celog

O armazém com telhado curvado será mantido, mas faz parte de outra obra que será realizada. No local será adaptado o Centro Estadual de Logística Humanitária da Defesa Civil (Celog).