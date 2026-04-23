"Além de perder tudo, não consigo honrar com o salário dos funcionários", diz dono de restaurante destruído por avião no RS

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O acidente aéreo que matou quatro pessoas em Capão da Canoa vai completar três semanas nesta sexta-feira (24). O monomotor caiu sobre o restaurante Dom Inácio logo após ter decolado.

Mesmo sendo um feriado, um pouco antes do almoço, o estabelecimento estava vazio, pois passava por obras.

O proprietário do restaurante, Douglas Roos, tenta se reerguer. Um laudo de engenharia foi contratado pela empresa dona do avião, que irá tratar da indenização a ser recebida.

Menos de um dia após a queda do avião, furtos foram registrados no que restou do restaurante. Depois daquela ocorrência, os assaltos, ao menos, pararam.

— Não há mais nada para levar — desabafa o empresário.

Enquanto isso, o estabelecimento segue sem previsão de reabertura e sem dinheiro. Roos precisará demitir os quatro funcionários, mas ainda não conseguiu recursos para pagar as indenizações necessárias.

— Minha maior tristeza, além do fato de ter perdido tudo nesta tragédia, é que não estou conseguindo honrar meus compromissos, principalmente com o salário dos funcionários, de cujo sustento da família depende da gente — relata o comerciante.

Recentemente, o dono do restaurante realizou uma campanha de doações, mas ninguém colaborou. Há duas semanas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul lançou uma nova arrecadação de fundos para ajudar o comerciante.

A chave pix é ajuderestaurantedominacio@gmail.com. Neste período, em torno de R$ 5 mil foram arrecadados. No entanto, são necessários aproximadamente R$ 20 mil.

Um evento para arrecadação de fundos será realizado na quarta-feira (28) na Casa de Cultura Erico Verissimo, em Capão da Canoa. Todo o dinheiro será revertido ao restaurante.

— Seguimos com fé e esperança que, muito em breve, tudo isso estará resolvido — projeta Roos.

Vítimas

Na queda do avião, morreram o sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Pessanha, além do casal Luís Antonio Ortolani e Déborah Belanda Ortolani, que iria adquirir o veículo.

Causas

Pelas informações avaliadas por especialistas ouvidos pela coluna, o piloto da aeronave desperdiçou a pista que tinha disponível. Além disso, ele não teria considerado que a área de decolagem era de grama e que havia quatro pessoas no avião, o que deixou a aeronave mais pesada.