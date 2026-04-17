Aeroporto de Porto Alegre passará a cobrar por acesso premium para famosos e times de futebol

Quem optar pelo serviço, não precisará passar por filas de raio-x comum e não transitarão pelo terminal de passageiros. Jeff Botega / Agencia RBS

A partir de 4 de maio, passageiros que usam o aeroporto Salgado Filho e que quiserem mais privacidade poderão contratar a Fraport. O comunicado já está sendo repassado pela empresa.

O atendimento "prime" busca criar uma condição mais personalizada a times de futebol, atores, bandas famosas, artistas, entre outros, que quiserem um embarque mais privativo, sem passar pelas filas comuns de raio-x e sem precisar transitar pelo saguão do terminal de passageiros. Para essas pessoas, será criado um embarque diferenciado mediante pagamento antecipado por cartão de crédito, débito ou Pix no momento da contratação do serviço (veja valores abaixo).

Os interessados passarão por um trajeto exclusivo e restrito ao público, seja para chegar até a aeronave ou para sair dela. Caso não queira pagar pelo "privilégio de exclusividade", o passageiro será atendido da forma como ocorre habitualmente com os demais passageiros.

Segundo empresas que atuam no aeroporto, esse serviço já era oferecido pela Fraport, mas não havia cobrança.

"A ampliação acompanha uma tendência crescente do setor aeroportuário, que busca atender passageiros que valorizam conveniência e privacidade em suas jornadas. Até então, os serviços eram disponibilizados principalmente para delegações esportivas, artistas e operações especiais. Com a atualização, o atendimento passa também a contemplar grupos de passageiros, ampliando as possibilidades de contratação", informa a administradora do aeroporto por meio de nota.

Atendimento Prime

Serviço personalizado de acompanhamento para grupos de até 5 passageiros, desde a saída da aeronave ou chegada ao aeroporto. Fluxo doméstico: R$ 1 mil por passageiro. Fluxo internacional: R$ 1,2 mil por passageiro.

Atendimento para grupos

Serviço personalizado de acompanhamento para grupos com mais de 5 passageiros, desde a saída da aeronave ou chegada ao aeroporto. Fluxo doméstico: R$ 5 mil para os primeiros 10 passageiros, acrescido de R$ 699 por passageiro adicional. Fluxo internacional: R$ 6 mil para os primeiros 10 passageiros, acrescido de R$ 799 por passageiro adicional.

Atendimento para delegações esportivas

Serviço personalizado de acompanhamento de delegações esportivas, desde a saída da aeronave ou chegada ao aeroporto. Valor de R$ 5 mil por operação.

Táxi aéreo e particular

Além disso, haverá uma cobrança de R$ 200 para pessoas que quiserem chegar até as aeronaves de táxi aéreo e particular, além do embarque e desembarque habitual.