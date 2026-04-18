Aberta contratação para criar nova pista que ligará túnel com avenida no Centro Histórico 

Ideia da obra é facilitar o deslocamento. André Ávila / Agencia RBS

Foi lançada a contratação da empresa que irá realizar a construção de uma nova pista que ligará o Túnel da Conceição com a Avenida Osvaldo Aranha, no centro de Porto Alegre. As propostas serão recebidas pela prefeitura em 7 de maio.

Quem vencer a disputa terá prazo de um ano para executar o serviço. A prefeitura se propõe a pagar até R$ 2,73 milhões pela obra.

A ideia é evitar que os veículos acessem a rua Sarmento Leite para, em seguida, ingressarem na avenida Osvaldo Aranha. Segundo a prefeitura, a obra facilitará acessos, permitirá a retirada de semáforos e dará maior fluidez ao tráfego.

Remoção de árvores

A obra, aparentemente fácil, trará desafios. Um deles envolve a rica vegetação da região.

Foram identificadas 47 árvores no trecho, a maior parte delas de espécie exótica, ou seja, que não é nativa. Ao todo, haverá a necessidade de remover 14 árvores, o que ensejará também uma compensação ambiental que prevê o plantio na cidade de 100 mudas nativas.

No entanto, também foram identificados quatro paineiras e dois butiazeiros, árvores ameaçadas de extinção. O projeto executivo exige que haja uma abordagem cuidadosa e estratégica para minimizar o impacto sobre essas espécies.

"Considerando a importância dessas árvores para a biodiversidade local e sua situação vulnerável, é crucial adotar medidas que garantam sua preservação e conservação", diz o documento.

Monumento

Monumento "Túnel do Túnel" é tombado pelo patrimônio histórico. Renan Mattos / Agencia RBS

No local, por onde a nova pista vai surgir, existe um monumento tombado pelo patrimônio histórico. A escultura Túnel do Túnel fica junto à entrada do Túnel da Conceição, no sentido bairro-Centro.

Ela foi vencedora de um concurso da prefeitura em 1996. A obra é da artista plástica Tina Felice, em aço e postes, e propõe um diálogo com o túnel que recebe intenso tráfego de veículos diariamente, como sugere o próprio nome.