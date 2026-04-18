Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Conceição
Notícia

Aberta contratação para criar nova pista que ligará túnel com avenida no Centro Histórico 

Obra trará desafio de preservar árvores ameaçadas de extinção e monumento tombado pelo patrimônio histórico

Jocimar Farina

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