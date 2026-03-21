Vídeo mostra primeira explosão ocorrida em rua do Centro Histórico de Porto Alegre

As explosões ocorridas em uma caixa de energia localizada no subsolo no Centro Histórico na manhã de quinta-feira (19) foram registradas por uma câmera do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da Secretaria Estadual da Segurança Pública. As imagens foram obtidas de forma exclusiva pela coluna.

O fato ocorreu na esquina da Rua Vigário José Inácio com a Avenida Otávio Rocha. Vários veículos e pessoas passavam pelo local. Por sorte, ninguém se feriu.

A primeira explosão ocorreu às 9h46min. O pavimento se desloca para cima, mas a maior parte das pessoas não percebe e segue circulando pelo local.

Às 9h48min, um novo estouro é ouvido. Os pedestres percebem porque, dessa vez, a força do deslocamento de ar revirou o piso. A circulação de veículos continua. Pessoas param para fazer imagens.

Somente com a presença dos Bombeiros, às 10h02min, a área é isolada. Os técnicos da CEEE Equatorial chegam ao local às 10h36min. Doze minutos depois, a tampa da caixa de energia é removida e começa a inspeção.

Segundo a empresa, um curto-circuito na rede elétrica subterrânea ocasionou as explosões. No entanto, até agora, a Equatorial não explicou como isso ocorreu. Na tarde de quinta-feira, a concessionária reforçou que a situação estava controlada, sem riscos à população.