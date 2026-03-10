Vencedor da concessão do Cais Mauá não apresentará documentação exigida no último dia de prazo

Jocimar Farina

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Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

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