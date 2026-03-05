Tarifa a R$ 1; veja os preços que vão substituir o pedágio mais caro do RS

Nova empresa será escolhida ao longo de 2026 Edivan Rosa / Ecovias Sul

O pedágio mais caro do Rio Grande do Sul e um dos mais altos do Brasil vai dar lugar a uma concessão com preços bem menores. O novo contrato do trecho sul da BR-116 e da BR-392 deverá entrar em vigor ao longo de 2027.

Os primeiros quatro meses da concessão não terão cobrança. Os prazos poderão ser estendidos se o consórcio vencedor não atender aos parâmetros técnicos de pavimento, sinalização, drenagem, entre outros itens que constam no Programa de Exploração da Rodovia.

No edital que será apresentado a partir da próxima semana para a população, os 14 pórticos de free flow terão tarifas que irão variar de R$ 2,12 a R$ 5,43. Estes valores serão praticados a partir do segundo ano de concessão.

No entanto, haverá um período com tarifas promocionais, entre o quarto e o 12° mês de contrato. Nesse período, o pedágio custará 50% menos - entre R$ 1,06 e R$ 2,71.

Esses valores serão cobrados por quem fizer o pagamento de forma automática, no instante que passarem pelos pórticos do free flow. Já quem optar por fazer a quitação em até 30 dias, pagará um acréscimo.

As cinco praças físicas de pedágio, que estão desativadas, precisarão ser demolidas até o 24° mês da assinatura do contrato.

Consulta pública

Os preços ainda poderão sofrer alteração. Entre 9 de março e 22 de abril, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) realiza a consulta pública da concessão. Ao todo, três audiências serão realizadas - em Brasília, Pelotas e Porto Alegre. Se houver alteração na quantidade de obras e prazos, os valores da tarifa precisarão ser revistos.

Preços propostos

BR-116

Cristal = R$ 3,20 São Lourenço do Sul = R$ 4,72 São Lourenço do Sul = R$ 2,30 Pelotas = R$ 3,95 Pelotas = R$ 2,17 Capão do Leão = R$ 3,76 Arroio Grande = R$ 4,86 Jaguarão = R$ 4,85

BR-392

Rio Grande = R$ 3,23 Rio Grande = R$ 5,43 Pelotas = R$ 2,87 Canguçu = R$ 2,12 Canguçu = R$ 2,98 Piratini = R$ 4,97