Suspensa troca de asfalto que gerou congestionamento na Região Metropolitana

Recapeamento gerou grande congestionamento na semana passada. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Motoristas que se preparavam para mais dias de congestionamento na BR-290, em Eldorado do Sul, se surpreenderam nesta semana. As equipes que realizavam a troca de asfalto na rodovia desapareceram.

O trabalho ainda não foi concluído. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o serviço deveria ser finalizado apenas no final de março.

No entanto, devido a inúmeras reclamações, a autarquia decidiu suspender o trabalho temporariamente. Os técnicos do departamento buscam uma forma de executar a obra com menor impacto no tráfego.

A realização do serviço durante a noite e a madrugada é um pedido feito pelos motoristas. Essa alternativa está em análise. No entanto, há dificuldades para a realização do trabalho nestes horários.

Na avaliação da autarquia, serviços noturnos envolvem um custo maior, já que há necessidade de se pagar um valor adicional aos trabalhadores. Além disso, há risco de assaltos tanto aos profissionais envolvidos quanto aos motoristas que enfrentam congestionamento.

O risco de acidentes costuma ser mais alto diante da falta de luminosidade. As baixas temperaturas da madrugada também dificultam a aderência do produto no asfalto.