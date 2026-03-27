Ruas e avenidas abertas para consertos de canos serão recuperadas mais rápido no RS

Investimento feito chega a R$ 3,7 milhões. Laira Souza / Divulgação

Sabe aquele buraco que permanece coberto por saibro por longo período após o conserto de uma tubulação? Em nove cidades do Rio Grande do Sul, ruas e avenidas impactadas vão ser consertadas de forma mais rápida.

A Corsan Aegea investiu R$ 3,7 milhões na aquisição da sua primeira usina de asfalto. Instalado na cidade de Esteio, o equipamento tem capacidade de produzir 2,2 mil toneladas por mês.

Dessa forma, a empresa reduz a dependência de fornecedores e diminui o tempo entre o conserto necessário na tubulação e a recuperação da via. Inicialmente, o asfalto produzido no local será usado na repavimentação das cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão.

A recuperação da via, que antes levava uma semana, agora ocorre em até quatro dias.

— Conseguiremos reduzir prazos de recomposição, aumentar o controle de qualidade e minimizar os impactos no tráfego onde há intervenção da companhia — destaca o gerente de serviços da Corsan, Claudemir Braga Alegre.