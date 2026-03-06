RS terá um novo parque nacional para proteger o meio ambiente

Após anos de discussão, foi assinada nesta quinta-feira (5) a criação de um novo parque nacional no Rio Grande do Sul. Ele terá 1.004.480 hectares, que passarão a ter restrição de uso.

O Parque Nacional do Albardão está localizado no extremo sul, em Santa Vitória do Palmar. A Área de Proteção Ambiental (APA) tem 55 mil hectares na faixa de areia e zona de amortecimento de 558 mil hectares no mar.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ainda aguarda o posicionamento do presidente Lula para anunciar a novidade.

"Foram concluídas todas as etapas e tratativas para criação do Parque Nacional do Albardão por parte do ICMBio. Neste momento estamos aguardando a conclusão do processo por parte da Presidência da República", diz o instituto por meio de nota.

A reserva é considerada uma oportunidade inédita para integrar o extremo sul do Brasil aos roteiros internacionais de ecoturismo e turismo de aventura, assegurando proteção marinha e sustentabilidade da pesca no âmbito regional.

A área também era analisada no aspecto econômico. Instalação de parques eólicos e extração de petróleo na bacia de Pelotas eram avaliadas na região.

O local é lar de tartarugas e dezenas de espécies de mamíferos e aves marinhos. O nome Albardão faz referência ao farol presente na área desde 1909.

Segundo o ICMBio, a área é considerada de extrema importância ambiental desde 2004. No ano seguinte, a área foi destacada como fundamental para a conservação dos tubarões e raias do Brasil.

Em 2008, o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera apontou a necessidade de proteger a área por meio de uma unidade de conservação. Uma consulta pública foi realizada em 2024 com intuito de ouvir a população a respeito da criação do parque.