Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Albardão
Notícia

RS terá um novo parque nacional para proteger o meio ambiente

Unidade de conservação, com restrição de uso, está localizada na zona sul 

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