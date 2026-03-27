Rodoviária de Porto Alegre começa a ganhar cara nova a partir da próxima semana

Após nove meses de execução de projetos, enfim, as obras de revitalização da Rodoviária de Porto Alegre vão começar. A reforma será iniciada na segunda-feira (30).

Os trabalhos serão executados ao longo de 13 meses. O objetivo é que a reforma seja concluída até maio de 2027. A Nacon Engenharia é a responsável pelo serviço.

Com danos estruturais agravados pela enchente do ano passado, o imóvel receberá R$ 19,68 milhões em recursos. Serão executadas melhorias nas áreas de embarque e desembarque intermunicipal e interestadual.

Também serão realizadas a recuperação e modernização da fachada, a reforma das áreas de venda de passagens e remodelação dos guichês de atendimento. Os banheiros serão recuperados com o objetivo de oferecer melhores condições sanitárias e de acessibilidade aos frequentadores.

A laje inferior passará por reparos. A cobertura do imóvel, por sua vez, receberá uma nova impermeabilização para prevenir infiltrações. Todo o prédio receberá pintura completa.

Nacon Engenharia é a empresa responsável pela revitalização da odoviária. Daer / Reprodução

Mesmo durante as obras, os usuários continuarão sendo atendidos no local. As áreas em reforma serão protegidas para garantir a segurança de todos.

— Não tem como fechar a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Tudo será feito ao seu tempo, para não prejudicar o usuário — informa o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.