Rodoviária de Porto Alegre começa a ganhar cara nova a partir da próxima semana

Após nove meses de execução de projetos, enfim, as obras de revitalização da Rodoviária de Porto Alegre vão começar. A reforma será iniciada na segunda-feira (30).
Os trabalhos serão executados ao longo de 13 meses. O objetivo é que a reforma seja concluída até maio de 2027. A Nacon Engenharia é a responsável pelo serviço.
Com danos estruturais agravados pela enchente do ano passado, o imóvel receberá R$ 19,68 milhões em recursos. Serão executadas melhorias nas áreas de embarque e desembarque intermunicipal e interestadual.
Também serão realizadas a recuperação e modernização da fachada, a reforma das áreas de venda de passagens e remodelação dos guichês de atendimento. Os banheiros serão recuperados com o objetivo de oferecer melhores condições sanitárias e de acessibilidade aos frequentadores.
A laje inferior passará por reparos. A cobertura do imóvel, por sua vez, receberá uma nova impermeabilização para prevenir infiltrações. Todo o prédio receberá pintura completa.
Mesmo durante as obras, os usuários continuarão sendo atendidos no local. As áreas em reforma serão protegidas para garantir a segurança de todos.
— Não tem como fechar a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Tudo será feito ao seu tempo, para não prejudicar o usuário — informa o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.
O início das obras será marcado por um ato, que será realizado às 16h30, pelo governador Eduardo Leite e por Costella.