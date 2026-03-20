Recomeçam obras em cinema fechado há 20 anos em Porto Alegre

Prédio é de propriedade da prefeitura de Porto Alegre Guilherme Gonçalves / Agencia RBS

O ano começa com mais uma obra no Centro Histórico de Porto Alegre. Um cinema, fechado há 20 anos, está mais perto de ser reaberto em frente à Praça da Alfândega.

A empresa cearense IGC está executando a reforma do Cine Imperial. O imóvel é da prefeitura, mas a obra é de competência da Caixa Econômica Federal.

Os antigos tapumes já foram trocados por novos. Quem passa pelo local já ouve o barulho alto das máquinas trabalhando.

A IGC está realizando a reforma ao custo de R$ 36,96 milhões. Essa é a terceira empresa contratada e a quarta tentativa de conclusão da restauração.

O contrato tem duração de dois anos e dez meses. Neste período, a empresa tem quatro meses para a realização de projetos executivos. Mais dois anos e dois meses serão para execução das obras, e os últimos quatro meses serão para emissão dos termos de recebimento da reforma.

Histórico

O prédio começou a ser restaurado em 2007. Parou em 2011, após o surgimento de uma rocha de grandes dimensões. Em 2015, a reforma foi retomada e durou até 2017, quando a empresa responsável abandonou a construção.

Os trabalhos tinham recomeçado em julho de 2023. No entanto, a empresa responsável deixou a reforma após a enchente de maio de 2024. O contrato tinha duração de dois anos, ao custo de R$ 18,54 milhões.

Futuro

Com o investimento, a Caixa pretende usar os primeiros três andares pelo prazo de 30 anos. No local surgirá o projeto Caixa Cultural. Nele haverá um cineteatro com 650 lugares — capacidade semelhante à do Theatro São Pedro —, além de salas para exposições e um miniauditório.

Os demais oito dos 11 andares serão ocupados pela prefeitura, que definirá quem irá se transferir para o prédio. A Secretaria Municipal da Cultura é uma das que devem preparar a mudança.