Quanto custará uma viagem com pedágio entre Porto Alegre e a Zona Sul a partir de 2027

Praças de pedágio serão substituídas por pórticos de free flow. Edivan Rosa / Ecovias Sul

O novo modelo de pedágio proposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para o sul do Estado será bem mais barato do que o anterior. É verdade, no entanto, que o contrato que terminou em 3 de março trazia para a região a maior tarifa paga em rodovia federal no Brasil.

Quando a nova concessão entrar em vigor, a viagem entre Porto Alegre e Pelotas irá custar R$ 8,17 entre o quarto e o 12° mês de contrato. Este valor é 79% menor do que o que era cobrado pela Ecovias Sul, que tinha tarifa de R$ 39,20 para fazer o mesmo deslocamento.

A partir do segundo ano, as tarifas sobem para R$ 16,34. Mesmo assim, os valores seguirão 58% menores do que o contrato anterior.

A viagem entre Porto Alegre e Rio Grande, na qual antes o motorista gastava R$ 58,80, irá custar R$ 12,50 entre o quarto e o 12° mês de contrato. Este valor é 78% menor do que o que era cobrado pela Ecovias Sul.

A partir do segundo ano, as tarifas sobem para R$ 25. Mesmo assim, os valores seguirão 57% menores do que o contrato anterior.

A diferença também será grande para quem percorrer toda a BR-116 no trecho com pedágio. No novo contrato, o valor será de R$ 14,90 entre o quarto e o 12º mês de contrato. Antes, o montante gasto chegava a R$ 58,80.

Para percorrer a BR-392 no trecho da concessão, o motorista irá gastar R$ 10,80 entre o quarto e o 12º mês de contrato. Antes, o montante gasto chegava a R$ 39,20.

Esses valores serão cobrados por quem fizer o pagamento de forma automática, no instante em que passar pelos 14 pórticos do free flow. Já quem optar por fazer a quitação em até 30 dias, pagará um acréscimo.

As cinco praças físicas de pedágio, que estão desativadas, precisarão ser demolidas até o 24° mês da assinatura do contrato.

Consulta pública

Os preços ainda poderão sofrer alteração. Até 22 de abril, a ANTT realiza a consulta pública da concessão. Se houver alteração na quantidade de obras e prazos, os valores da tarifa precisarão ser revistos.

Ao todo, três audiências serão realizadas - em Brasília, Pelotas e Porto Alegre. A primeira ocorre nesta quinta-feira (12), na capital federal.

A audiência prevista para Porto Alegre ocorrerá na segunda-feira (16), às 9h. O local do encontro ainda não foi definido.

A última audiência será realizada em Pelotas, na terça-feira (17), às 14h. O local do evento também ainda não foi escolhido.

Comparações

Viagem para Pelotas

R$ 39,20 - antes

R$ 8,17 - entre o 4° e o 12° mês - 79% menor

R$ 16,34 - a partir do segundo ano - 58,31% menor

Viagem para Rio Grande

R$ 58,80 - antes

R$ 12,50 - entre o 4° e o 12° mês - 78% menor

R$ 25,00 - a partir do segundo ano - 57,48 menor

No contrato antigo

Para percorrer a BR-116 = R$ 58,80

Para percorrer a BR-392 = R$ 39,20

No novo contrato