Projeto do trem entre Gramado e Porto Alegre ganha nova autorização ambiental

Viagens deverão ser feitas a 130km/h Cleiton Thiele / Reprodução

O projeto de uma nova ferrovia que reconectará a Região Metropolitana à Serra Gaúcha ganhou mais uma permissão. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu uma autorização para levantamento detalhado dos animais que habitam os 83 quilômetros de trilhos entre Porto Alegre e Gramado.

A empresa Sultrens Transportes Ferroviários terá o prazo de um ano para fazer os estudos. Durante este período, campanhas precisarão ser realizadas em todas as estações do ano para identificar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos na região.

O documento da Fepam estabelece regras rígidas para o trabalho de campo. O estudo é fundamental para que o impacto ambiental da obra seja dimensionado e mitigado.

Há previsão de realocação das espécies caso haja conflito com as obras. O levantamento também deverá considerar animais de hábitos noturnos.

A Sultrens deverá enviar relatórios trimestrais sobre o andamento das atividades. A Fepam já havia assinado o termo de referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do trem.

O protocolo de licenciamento foi a primeira etapa das licenças que precisavam ser analisadas. Depois desta etapa, vem a avaliação da licença prévia, que dirá se o projeto atende às condições ambientais.

O projeto também já recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A Secretaria Estadual de Logística e Transportes já está avaliando a viabilidade do traçado da ferrovia.

Dentro do governo, o projeto tinha acompanhamento do então secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, e agora é de responsabilidade de Leandro Evaldt. O investimento será executado com recursos 100% privados.

Traçado

A definição de traçado deverá ocorrer até junho. Três traçados foram estudados e o caminho mais curto foi escolhido. Saindo da região do aeroporto Salgado Filho, o trem passaria por áreas rurais de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Araricá, Nova Hartz e Santa Maria do Herval, chegando a Gramado.

Prazos

Se todas as etapas forem cumpridas dentro dos prazos, a licença prévia poderá ser emitida em abril de 2028.

A próxima etapa é obter a licença de instalação. A expectativa é que essa autorização venha até maio de 2029. Com o documento em mãos, as empresas poderão dar início às obras.

A construção deverá durar mais dois anos e nove meses, ou seja, até fevereiro de 2032. Com o final dos trabalhos, a linha passará por um período de seis meses de testes. A expectativa é que, depois disso, o sistema já esteja em operação normal.

Tempo de viagem

A ideia é que a viagem seja feita em pouco mais de uma hora, fugindo dos congestionamentos das rodovias da Região Metropolitana. O sistema foi concebido para captar um mínimo de 10% dos turistas que sobem a Serra em direção a Gramado e Canela.

Na primeira avaliação feita, não haverá pontos de parada. Porém, se os estudos complementares apontarem que uma região possa potencializar o investimento, uma estação intermediária poderá ser criada.

A ideia é que o trem tenha viagem entre 8h e 1h. Cada viagem poderá transportar até 250 passageiros. Se for viável, durante o final da noite e madrugada, a linha poderá ser usada para o transporte de carga.

A viagem entre Porto Alegre e Gramado de trem já ocorreu no século passado. A linha férrea foi desativada em 1963.

Investimento privado

O investimento previsto é de R$ 4,5 bilhões. Uma lei federal de 2021 estimula empresas, com autorização dos governos, a desenvolverem projetos, realizarem obras e fazerem a operação de linhas de transporte ferroviário. Se o projeto for viabilizado, a concessão poderá ter até 99 anos, segundo a lei federal.